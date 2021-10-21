TİKA'dan Bosna Hersek'te kırsal üretime destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Vitez'e bağlı Ahmiçi köyünde meyve sebze işleme ve paketleme tesisi kurdu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından köylerine geri dönen kadınlar tarafından 2006'da kurulan Ahmiçi Kadınları Derneğinin arazisinde 50 litre/saat kapasiteli meyve suyu üretim hattının kurulduğu, hibe edilen ekipmanlarla kadınların kendi marka ve etiketiyle ürettikleri ürünleri büyük kentlere pazarlama imkanı sağlandığı belirtildi.

Ahmiçi Kadınları Derneği Başkanı Tahiba Ahmiç, savaş mağduru kadınların üretime dahil edilerek kendi ayakları üzerinde durabildiklerine işaret ederek kadınların yıl boyunca yetiştirdikleri ürünlerin kayba uğramadan ekonomiye dahil edilmesi ve kadınların ailelerine destek olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Açıklamada, savaşta büyük hasar gören Ahmiçi köyünde iş bulma olanaklarının yetersiz olduğu belirtilerek dernek sayesinde kadınların üretime dahil edildiği kaydedildi.