TİKA'dan Sudan'a uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede destek - Son Dakika

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Sudan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle "4. Uluslararası Bağımlılık Tedavisi ve Rehabilitasyon Zorlukları Konferansı" düzenlendi.

Başkent Hartum'daki Dostluk Salonu'nda yerel Bit Makali Derneğince hazırlanan programa Sudan Toplumsal Kalkınma Bakanı Ahmed Adem Bahit, TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, emniyetten yetkililer ve 23 ülkeden temsilciler katıldı.

Bakan Bahit, programda yaptığı konuşmada, farklı ülkelerden gelen misafirlere teşekkür ederek konferansın bilgi ve birikimi paylaşmak için bir çerçeve oluşturduğunu belirtti.

Bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadele ve bununla ilgili bütün projeleri desteklediklerini aktaran Bahit, derneğin çocukları ve gençleri madde bağımlılığından kurtarmak için inşa etmek istediği hastane için gereken tüm hazırlıkları yapacaklarının sözünü verdi.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden de programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyet yürüttükleri ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınma alanındaki projelere destek sağladıklarını söyledi.

Sosyal kalkınmanın önündeki engellerden birinin uyuşturucu madde bağımlılığı ve bu nedenle beşeri sermayenin harcanması olduğunun altını çizen Özden, bu sorunun üstesinden gelmek için projeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Özden, "Bu proje sayesinde madde bağımlılığına yakalanmış gençlerin yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması için Bit Makali Derneğine destekler veriyoruz." ifadesini kullandı.

Konferansta bağımlılık, uyuşturucu kullanma nedenleri, Kovid-19'un tesiri ve tedavi yollarının ele alınacağını aktaran Bit Makali Derneği Başkanı Lubna Ali Abdurrahman da

2. ve 3. konferanslardan çıkan önerileri uyguladıklarını ve bunu TİKA sayesinde başardıklarını vurguladı.

Konferans 26 Ekim'e kadar sürecek.

Başkent Hartum'da derneğin mesleki eğitim verdiği madde bağımlılığından kurtulan gençler, TİKA'nın makine ve cihaz desteğiyle iş sahibi de olmuştu.