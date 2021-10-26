TİKA, Libyalı kadınlar için Trablus'ta dikiş atölyesi açtı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'ta yerli bir derneğin iş birliğinde kadınlar için dikiş atölyesi açtı.

TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'ta kadınlara hizmet verecek Emin Eller Kadın Eğitim Merkezinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Libyalı kadınların, kurslarda alacağı eğitimle ev ekonomisine katkı sağlama imkanı bulacağını ve iktisadi hayata katılabileceğini kaydeden Karatepe, Türk halkının Libya halkına bir hediyesi olarak bu hizmeti sunmuş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Trablus'taki Libya Parlayan Umut Derneği Üyesi Salahaddin et-Terhune de verilen hizmet dolayısıyla TİKA'ya teşekkür etti.

Terhune, "Projemiz Libyalı kız kardeşlerimize iş imkanı sağlamayı amaçlıyor. Dikiş, ilk kurs oldu. TİKA'nın iş birliğinde kurslar devam edecek." dedi.

Atölyede dikiş dersleri verecek olan Amal Ali Suveydan da projenin Libya ekonomisine katkı sağlamayı ve kadınlara destek vermeyi hedeflediğini belirterek, kadınlara kursa katılım çağrısında bulundu.