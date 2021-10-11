Tilkileri besleyip, tavuklarını kurtardı - Son Dakika

VAN'ın Özalp ilçesinde alabalık restoranı işleten Fikret Öngör, 14 tavuğunu yiyen 2 tilkiyi besleyerek, diğer hayvanlarının zarar görmesini engellledi.

Özalp ilçesi Mollahasan Mahallesi'nde restoran işleten Fikret Öngör, iş yerinin bahçesine gelen 2 tilkinin beslediği tavukları yemesiyle çözüm arayışına girdi. Tavuklarının zarar görmemesi için Öngör, tilkileri restorandan artan yiyeceklerle beslemeye başladı. Tilkiler için restoranın bahçesinde yuva yaptığını belirten Öngör, "Yaklaşık bir yıldır bu iki tilkiyi ellerimle besliyorum. İlk başlarda bahçede baktığım 14 tavuğumu yediler. Aç olduklarını gördüm, tilkilere balık artıkları vermeye başladım. Bir süre sonra bana alıştılar. Onları çok seviyorum. Kimsenin zarar vermemesi için de yerin altını kazarak bahçeye yuva yaptım. Adlarını da 'Gülo' ve 'Rüzgar' koydum" dedi.