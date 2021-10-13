TİM 19 ay sonra ilk fiziki ticaret heyetini Azerbaycan'a düzenledi - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kovid-19'un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programlarına devam ederken pandemi nedeniyle yapılamayan fiziki ticaret heyetlerine de başladı. TİM, 19 ay sonra ilk fiziki ticaret heyetini de Azerbaycan'a düzenledi.

Fiziki heyetlerin başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle "Pandemi döneminde de durmadan çalıştık. 19 aylık dönemde toplamda 72 ülkeye 94 Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirdik. Tarih, dil, din, kültür birliği yaptığımız Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle tıpkı geçmişimiz gibi geleceğimiz de kaderimiz de bir. İşte bu yüzden 19 ay sonra ilk fiziki heyetimizi dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'a gerçekleştirmek bizler için ayrı bir önem taşıyor" dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bir yandan pandemi döneminde katılımcı firmalara yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak, ihracat rakamlarını artıracak Sanal Ticaret Heyeti programlarına devam ederken diğer yandan normalleşme döneminde fiziki ticaret heyetlerine de başladı.

TİM, bu kapsamda ilk fiziki ticaret heyetini 19 ay sonra kardeş ülke Azerbaycan'a düzenledi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonuyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yönelik 11-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ticaret heyetine TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan başkanlık etti. Yoğun ilgi gören temaslarda 155 iş görüşmesi gerçekleştirildiği açıklandı.

GÜLLE: AZERBAYCAN'LA HER ALANDA İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRMALIYIZ

Azerbaycan'a gerçekleştirilen ticaret heyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Pandemide durmadan çalıştık. 19 aylık dönemde toplamda 72 ülkeye 94 Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirdik ama fiziki olarak bir araya geldiğimiz etkinliklerin anlamı bir başka. Tarih, dil, din, kültür birliği yaptığımız Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizle tıpkı geçmişimiz gibi geleceğimiz de kaderimiz de bir. İşte bu yüzden 19 ay sonra ilk fiziki heyetimizi dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'a gerçekleştirdik. İki devlet, tek millet düsturuyla neredeyse 100 yıldır, her geçen gün daha da büyüyen bir kardeşlik bilinciyle bugünlere geldik. Birlik ve beraberlik ruhumuzu, her alanda geliştirmeli ve iş birliğimizi daha da artırmalıyız. Ticaret, geliştirmemiz gereken alanların başında geliyor" ifadelerini kullandı.

KAPLAN: ÜLKEMİZ, KARDEŞ AZERBAYCAN'IN İKİNCİ EN BÜYÜK TİCARİ ORTAĞIDIR

Türkiye ve Azerbaycan'ın stratejik konumlarıyla gerek bölgesel gerekse küresel etkinliklerini artıran, sanayileşme yolunda emin adımlarla ilerleyen iki önemli ülke olduğuna dikkat çeken TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan ise, "Karşılıklı ticarette son 19 yılda muazzam bir gelişme kaydettik. Öyle ki, Azerbaycan'a 2001 yılında 225 milyon dolarlık ihracat yaparken bu rakam 2020'de 2,1 milyar dolar seviyesine geldi. Ülkemiz, kardeş Azerbaycan'ın ikinci en büyük ticari ortağıdır. Azerbaycan'a bu yılın 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artışla 1,73 milyar dolarlık ihracat yaptık. Kardeş ülkeye bu yıl Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüz (geçtiğimiz yılın 9 ayına göre) yüzde 22,1 artış ve 372 milyon 802 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alıyor. Bu sektörümüzü sırasıyla yüzde 49,6 artışla 184 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık Sanayi, yüzde 12,4 artışla 136,6 milyon dolarla Makine ve Aksamları, yüzde 5,3 azalışa rağmen 119,5 milyon dolarla Elektrik Elektronik, yüzde 8,8 artışla 104,6 milyon dolarla Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörleri takip etti" diye konuştu.