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TİM'den 300 bin lira ödüllü inovasyon yarışması - Son Dakika

TİM'den 300 bin lira ödüllü inovasyon yarışması

20.10.2021 11:07
TİM'den 300 bin lira ödüllü inovasyon yarışması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik, Türkiye'nin Makinecileri desteğiyle düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'na başvurular başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik, Türkiye'nin Makinecileri desteğiyle düzenlenen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'na başvurular başladı. Toplam 300 bin lira para ödülünün dağıtılacağı yarışmada; öğrencilerden 'Doğanın Korunması', 'Yapay Zeka' ve 'Gelecek Tahminleme', 'Sürdürülebilirlik' ana kategorilerinde inovatif projeler üretmesi bekleniyor.

Gençleri proje üretmeye davet eden TİM Başkanı İsmail Gülle "Türkiye'de bir ilke imza attık. Özel bir algoritma ile yarışmacıları birlikte verimli çalışabileceği takım arkadaşlarıyla bir araya getirdik. İnovaTİM İnovasyon Yarışması ile gençlerimizin yenilikçi projeler üretmesini hedefliyoruz. 2020 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmaya 103 farklı üniversite, 86 farklı bölümden 3 bin 218 üniversite öğrencisi başvurarak pandeminin yol açtığı sorunlara yönelik çözümcü projeler geliştirmişti" dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin inovasyon odaklı etkinliklerinden biri olan ve Türkiye'nin Makinecileri desteğiyle gerçekleşen İnovaTİM İnovasyon Yarışması'na başvurular başladı.

Algoritması, yarışma süreçleri ve öğretici yönüyle Türkiye'nin en inovatif yarışmalarından biri olan organizasyonun tüm süreçleri dijital ortamda gerçekleştirilecek. Yarışmayla gençlerin; "Doğanın Korunması", "Yapay Zeka ve Gelecek Tahminleme", "Sürdürülebilirlik" ana kategorilerinde 11 farklı senaryoya odaklanarak dünyanın sorunlarına çözüm üretecek projeler geliştirmesi hedefleniyor.

"İHRACAT İNOVASYONLA, İNOVASYON GENÇLERLE YÜKSELİYOR"

Üniversite öğrencilerini yarışmaya katılmaya çağıran TİM Başkanı İsmail Gülle "TİM çatısı altında 'İhracat İnovasyonla, İnovasyon Gençlerle Yükseliyor' sloganıyla yoluna devam eden Türkiye'nin en büyük inovasyon ekosistemi İnovaTİM'le inovasyona gönül vermiş gençlerimizi ödüllendirmeyi, yeni fikirlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nda da Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Özel bir algoritmayla yarışmacıları birlikte verimli çalışabileceği takım arkadaşlarıyla bir araya getiriyoruz. Yarışma aracılığıyla birbirinden önemli konu başlıklarında gençlerimizin yenilikçi projeler üretmesini hedefliyoruz. Toplam 300 bin lira para ödülü dağıtılacak. 2020 yılında ilki gerçekleştirilen yarışmaya ilgi büyük olmuştu. 103 farklı üniversite, 86 farklı bölümden 3 bin 218 üniversite öğrencisi başvurarak pandeminin yol açtığı sorunlara yönelik çözümcü projeler geliştirmişti. Söz konusu başarılı projelere Türkiye İnovasyon Haftası'nda 180 bin lira para ödülü verilmişti" diye konuştu.

TAKIMLAR ÖZGELECEK ALGORİTMASI İLE BELİRLENİYOR

İnovaTİM İnovasyon Yarışması'na; ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri inovatim.org ya da Karga Karga uygulaması üzerinden başvurabiliyor. Başvuru sırasında öğrenciler özgelecek raporlarını oluşturabiliyor. Katılımcılar, bu rapor sonuçlarına göre, 3'er kişilik takımlarını ister algoritmaya uygun bir şekilde kendileri kurabiliyor isterlerse de özgelecek algoritmasının otomatik oluşturmasını sağlayabiliyor. Takımlar yarışma süresi boyunca seçtikleri konu başlıklarında çözmek istedikleri sorunları belirleyip gerçekleştireceği çalışmalarla; sırasıyla ilk rapor, PDR (Preliminary Design Review/ Ön Tasarım İncelemesi) raporu ve CDR (Critical Design Review/ Kritik Tasarım İncelemesi) raporu aşamalarını tamamlayarak finale kalma fırsatı elde ediyor.

HER KATEGORİNİN BİRİNCİSİNE 40 BİN LİRA

Doğanın Korunması, Yapay Zeka ve Gelecek Tahminleme, Sürdürülebilirlik kategorilerinde dereceye giren ilk 3 takıma ödül verilecek. Her kategorinin birincisine 40 bin lira, ikincisine 35 bin lira ve üçüncüsüne 25 bin lira olmak üzere toplam 300 bin liralık ödül, öğrencileri bekliyor.

Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Kasım olarak açıklandı.


Yapay Zeka, Üniversite, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TİM'den 300 bin lira ödüllü inovasyon yarışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİM'den 300 bin lira ödüllü inovasyon yarışması - Son Dakika
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