TIR'daki briketler, askeri personel taşıyan midibüsün üzerine düştü: 3 yaralı - Son Dakika

KİLİS'te seyir halindeki TIR'ın kasasının açılması sonucu içindeki briketler, sivil kıyafetli askerlerin bulunduğu minibüsün üzerine düştü. Kazada 3 askeri personel yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-İslahiye kara yolu, Zamhalı Çeşmesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine giden Hüseyin K., yönetimindeki 27DB 207 plakalı briket yüklü TIR'ın sol tarafındaki kasa kapağının bir kısmı açıldı. Briketler, bu sırada aynı yönde ilerleyen sivil kıyafetli askeri personelin kullandığı 63 SB 292 midibüsün camından içeri girdi. Kazada midibüs sürücüsü M.K. ile araçtaki askeri personel Ş.B. ve M.G. yaralandı. Yere düşen briketlere ise O.B. idaresindeki 23 HZ 866 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.