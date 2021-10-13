NARKOTİK KÖPEĞİ 'TALİSCA' 107 KİLO EROİNİ BULDU - Son Dakika

KOCAELİ'de, TEM Otoyolunda takibe alınarak durdurulan 2 TIR'da narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada dorsenin çatısında kullanılan profillerin içerisine konulan 107 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde takibe aldığı 2 TIR'ı durdurdu. TIR'larda narkotik köpeği 'Talisca' ile arama yapıldı. Talisca'nın tepki vermesi üzerine TIR'ın dorsesinin çatı iskeletinde kullanılan metal profiller söküldü. Profillerin kesilmesi ile 477 paket halinde 107 kilo eroin ele geçirildi. Polis, 4 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polis, ele geçirilen eroin dolu paketlerle şehit polis memuru Fethi Sekin'in adını yazdı.