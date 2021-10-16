Tır garajına kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

- Tır garajına kaçak akaryakıt operasyonu

Yakıt pompa düzeneğinin de kurulduğu garajda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis tır garajına yaptığı operasyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakıt pompa düzeneğinin kurulduğu belirlenen garajda yapılan aramalarda boş tanklar da ele bulundu.

Gazaintep Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesinde bulunan bir tır garajına operasyon düzenledi. Kaçak akaryakıt satışı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptığı şok baskında garajda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Kapalı bir alan içerisinde yakıt pompa sisteminin de kurulduğunu belirleyen ekipler, yaptığı aramada kaçak akaryakıtın yanısıra 1 adet santrifüj pompası ve 3 adet boş fiber tankı da buldu.