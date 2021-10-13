TIR ile bariyer arasına sıkışarak hurdaya dönen hafif ticari araçtan sağ çıktılar - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarparak köprüden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu. Aynı köprüde, bir hafif ticari araç da TIR'a arkadan çarparak bariyerler ve TIR arasında sıkıştı. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 Karayolu Yurtbaşı Mahallesi köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Uşak'tan İzmir yönünde giden Fatih Mehmet Uyanık idaresindeki 34 BC 3559 plakalı TIR, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan TIR, köprünün sağ tarafında bulunan bariyerlere çarparak köprüden aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu. TIR kazasının hemen ardından aynı yönde ilerleyen Can Deniz Oğuz idaresindeki 07 GUN 93 plakalı hafif ticari araç da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR ile bariyerler arasında sıkışarak hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik akışında yoğunluk yaşandı.