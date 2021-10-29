Tır ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde tır ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 sürücü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Pozantı eski Ankara yolu Taşobası mevkiinde meydana geldi. İbrahim G. yönetimindeki 33 AGK 746 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Ömer K. yönetimindeki 33 BYT 05 plakalı tır çarpıştı. Kazada, sürücüler ağır yaralandı. Araçta sıkışan Ömer K., Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ersoy Yalçın/İHA)