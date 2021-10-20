Üye Girişi
TIR'ın çarptığı otomobildeki belediye başkan yardımcısı yaralandı - Son Dakika

TIR'ın çarptığı otomobildeki belediye başkan yardımcısı yaralandı

20.10.2021 11:09
TIR'ın çarptığı otomobildeki belediye başkan yardımcısı yaralandı

BURSA'da, TIR'ın çarptığı otomobildeki İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ile Alanyurt Ek Hizmet Binası Koordinatörü Ekrem Ergün, yaralandı.

BURSA'da, TIR'ın çarptığı otomobildeki İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ile Alanyurt Ek Hizmet Binası Koordinatörü Ekrem Ergün, yaralandı. Kaza anı, kameraya yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu Metal Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Balantekin (43) yönetimindeki 16 PN 420 plakalı TIR, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın'ın kullandığı 16 Y 9785 plakalı otomobile çarptı. Savrulan araçlardan TIR, refüje çıktı. Kazada Durmuş ile yanındaki Alanyurt Ek Hizmet Binası Koordinatörü Ekrem Ergün hafif yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. TIR şoförü Balantekin ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'ın çarptığı otomobildeki belediye başkan yardımcısı yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri 11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor 11:04 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak 11:00 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak
Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar 10:51 Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi 10:49 Patlayan yanardağ kamu binasına yaklaşınca kırmızı alarm verildi Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu 10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu
Sahibinin 10:08 Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull iş insanının burnunu kopardı Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek 10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek

Son Dakika Haberleri
11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri
11:04 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım
10:59 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak
10:56 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor
10:51 Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar
10:34 Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar
10:31 Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi hakkında konuştu: Şansımız yok
10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu
Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda         
11:07
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor         
10:57
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde protesto! Tabutları surlardan aşağıya attılar Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde protesto! Tabutları surlardan aşağıya attılar         
10:50
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez         
09:00
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 11:14:12. #1.11#
SON DAKİKA: TIR'ın çarptığı otomobildeki belediye başkan yardımcısı yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement