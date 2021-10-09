Üye Girişi
TIR'IN YAKIT DEPOSUNDA 87 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

TIR'IN YAKIT DEPOSUNDA 87 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

09.10.2021 09:47

GAZİANTEP'te, polisin arama yaptığı TIR'ın yakıt deposunda 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polisin arama yaptığı TIR'ın yakıt deposunda 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan TIR'da arama yaptı. TIR'ın yakıt deposuna gizlenen 87 kilogram eroin ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR sürücüsünü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

TIR'IN YAKIT DEPOSUNDA 87 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
TIR'IN YAKIT DEPOSUNDA 87 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
TIR'IN YAKIT DEPOSUNDA 87 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
TIR'IN YAKIT DEPOSUNDA 87 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Afyon sakızı, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR'IN YAKIT DEPOSUNDA 87 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı 10:30 Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı 10:27 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor 10:24 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor
Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi 10:13 Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı 10:05 Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi 09:53 Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi
Araçtan indiğini fark etmedi, gaza basıp gidince yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada 09:40 Araçtan indiğini fark etmedi, gaza basıp gidince yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü 09:01 Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü

Son Dakika Haberleri
10:35 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis
10:29 Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı
10:26 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı
10:25 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi
10:23 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor
10:22 Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı
10:12 Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi
10:09 21 yaşındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü
09:57 Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım
09:54 "Öğretmenini tokatla" akımının sonu kötü bitti! Akıma katılan öğrenci, tokatladığı öğretmenini hastanelik etti
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis         
10:36
Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu         
10:28
Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi         
10:26
Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı         
10:22
21 yaşındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü 21 yaşındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü         
10:09
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Eşini bıçaklayarak öldüren adam, av tüfeğiyle intihar etmek istedi Eşini bıçaklayarak öldüren adam, av tüfeğiyle intihar etmek istedi         
09:42
Karamollaoğlu'ndan Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır         
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız         
08:53
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu         
00:26
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 10:46:11. #1.13#
SON DAKİKA: TIR'IN YAKIT DEPOSUNDA 87 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement