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TIR şarampole devrildi; 3 yaralı - Son Dakika

TIR şarampole devrildi; 3 yaralı

30.10.2021 20:57
TIR şarampole devrildi; 3 yaralı

DÜZCE'de, çimento yüklü silobas TIR'ın şarampole devrildiği kazada sürücünün eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

DÜZCE'de, çimento yüklü silobas TIR'ın şarampole devrildiği kazada sürücünün eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Düzce D-655 Karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan İbrahim Kırboğa idaresindeki 14 AC 400 plakalı çimento yüklü silobas TIR; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, İbrahim Kırboğa'nın eşi Zübeyde Kırboğa, çocukları Nurullah Kırboğa (10) ve Zeynep Nur Kırboğa (5) yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan kurtarılıp, 5 metre aşağıdan  sedyeler halatlarla çekildi ve ambulanslara alındı.  Kazadan yara almadan kurtulan İbrahim Kırboğa çocuklarının olduğu ambulansa giderek çocuklarını sakinleştirmeye çalışırken, bir yandan da başka bir ambulansa konulan eşinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR şarampole devrildi; 3 yaralı
TIR şarampole devrildi; 3 yaralı
TIR şarampole devrildi; 3 yaralı
TIR şarampole devrildi; 3 yaralı
TIR şarampole devrildi; 3 yaralı
TIR şarampole devrildi; 3 yaralı
TIR şarampole devrildi; 3 yaralı
TIR şarampole devrildi; 3 yaralı
TIR şarampole devrildi; 3 yaralı
TIR şarampole devrildi; 3 yaralı

İtfaiye, Düzce, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR şarampole devrildi; 3 yaralı - Son Dakika


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