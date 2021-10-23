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Tır satın almak isterken 10 bin TL dolandırıldı - Son Dakika

Tır satın almak isterken 10 bin TL dolandırıldı

23.10.2021 16:32
Tır satın almak isterken 10 bin TL dolandırıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tır almak isteyen bir kişi internetten gördüğü ilan üzerine iletişime geçtiği şahsa 10 bin TL'sini kaptırarak dolandırıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tır almak isteyen bir kişi internetten gördüğü ilan üzerine iletişime geçtiği şahsa 10 bin TL'sini kaptırarak dolandırıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde yaşayan İ.G., tır almak için internet sitesi üzerinden ilanları inceledikten sonra 28 AAV 082 plakalı tırın sahibi olarak görülen M.B. isimli bir şahısla iletişime geçti. İlan sahibi M.B.'ye farklı günlerde toplamda 10 bin TL kaparo gönderen İ.G., satış günü geldiğinde telefonla aradığı M.B.'ye ulaşamadı. Durum üzerine dolandırıldığını anlayan İ.G., soluğu jandarma karakolunda alarak şikayetçi oldu. Tahkikata başlayan jandarma ekipleri M.B.'nin İstanbul'da yaşadığını tespit ederek gerekli birimlere bilgi verdi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Türk Lirası, Saruhanlı, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır satın almak isterken 10 bin TL dolandırıldı - Son Dakika


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