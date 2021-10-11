Tıra çarpıp hurdaya dönen kamyonetten cansız bedenini çıkardılar - Son Dakika

Tıra çarpıp hurdaya dönen kamyonetten cansız bedenini çıkardılar

-Arıza yapan tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu üzerinde arıza yapıp emniyet şeridinde duran bir tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe İlçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Acısu Mevki üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM üzerinde seyir halinde olan T.G. idaresindeki 16 SL 120 plakalı Scania marka tırın arıza yapması sebebiyle, sürücüsü emniyet şeridinde durdu. Bunun üzerine arkadan gelen M.Y. yönetimindeki 16 AIE 309 plakalı üzüm yüklü kamyonet, yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle M.Y., paramparça olan kamyonetinin içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.