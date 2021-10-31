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"Tiramisunun babası" olarak bilinen Ado Campeol öldü - Son Dakika

"Tiramisunun babası" olarak bilinen Ado Campeol öldü

31.10.2021 15:39

Dünyaca ünlü İtalyan tatlısı tiramisunun "babası" olarak adlandırılan Ado Campeol 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü İtalyan tatlısı tiramisunun "babası" olarak adlandırılan Ado Campeol 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Campeol'ün yaşadığı Veneto'nun Bölge Valisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "şehir, yemek ve şarap tarihindeki bir yıldızı daha kaybetti." ifadesini kullandı.

BBC'nin haberine göre, kahve ve mascarpon peynirinin buluştuğu ünlü tatlının ilk kez Campeol'un eşi Alba ve restoran şefi ile restoranda yapıldığı sanılıyor.

Tatlının, restoran menüsünde 1972'de yer aldığı ancak Campeol ailesi tarafından patentinin alınmadığı kaydedildi.

Türkçe karşılığı "beni al" olarak çevrilen tiramisunun çok sevildiği ve İtalyan mutfağının bir parçası haline geldiği belirtiliyor.

Başka bir rivayete göre ise restoran şefi Roberto Linguanotto, vanilyalı dondurma yaparken içine yanlışlıkla mascarpon peynirinin düşmesi sonucu ortaya çıkan tiramisunun tarifini Campeol'un eşiyle paylaştı.

Twitter, İtalyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tiramisunun babası' olarak bilinen Ado Campeol öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Tiramisunun babası" olarak bilinen Ado Campeol öldü - Son Dakika
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