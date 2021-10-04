Tire'de, Dünya Hayvanları Korumu Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Tire ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Tire Mehmet Titiz Anaokuluna konuşmacı olarak davet edilen Veteriner Özge Yazar Okur, sokak hayvanları, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği, hayvan davranışları, hayat kurtaran köpekler konularında minik öğrencilere bilgiler verdi.

Okur, yaptığı açıklamada, "Bugün burada bir sosyal sorumluluk projesi olarak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde anaokulu öğrencilerine sunum yaptım. Öğrencilere, hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlattım. Hayvan sevgisinin önemine değindim." diye konuştu.