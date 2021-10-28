Tire'de pazar yerinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde pazar yerinden yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede kurulan pazar yerinde N.E'nin 5 bin lirası, H.Y'nin ise 3 bin 100 lirasının yankesicilik yöntemiyle çalındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis, hareketlerinden şüphelendiği 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, pazar yerinden çıkarken şüpheli H.K. ve H.K'yi yakaladı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 8 bin 570 lira ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.
Mağdur N.E. ve H.Y'nin paraları, polis ekiplerince kendilerine teslim edildi.
Yankesicilik suçlarından kayıtları bulunduğu öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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