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Tire'deki hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tire'deki hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

18.10.2021 15:30
Tire'deki hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kuruyemişçiden 3 koli enerji içeceği ile 3 koli meşrubat çaldığı iddia edilen zanlılar A.S. ile M.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinden bakır kazan ve hurda demir hırsızlığı yaptığı öne sürülen E.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tire'deki hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tire'deki hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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