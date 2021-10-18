Sır gibi saklanan Survivor All Star'ın kadrosu ifşa oldu! Sevilen isimler listede

Asgari ücret zammında masadaki rakam ortaya çıktı! Beğenen de olacak yetersiz bulan da

Seyir halindeki tırın alev alev yandığı anlar kamerada

ŞANLIURFA - Siverek- Diyarbakır Karayolu'nda seyir halinde bulunan bir tırın dorsesi alev alev yandı

Yangın Siverek-Diyarbakır Karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek'e doğru seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Tır'ın dorsesinde belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü tırın şoför kabinini dorseden ayırarak, olay yerine itfaiyeye çağırdı.

Olay yerine intikal eden itfaiye, yangına müdahale ederken, dorse tamamen yandı. Yangın nedeniyle Diyarbakır-Siverek Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.