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TİSA'da kayıt süreci başladı - Son Dakika

TİSA'da kayıt süreci başladı

26.10.2021 14:36
TİSA'da kayıt süreci başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Türk İslam Sanatları Akademisi'nde (TİSA) yeni dönem kayıtları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK bünyesinde Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla kurulan TİSA'nın gelenekli sanatları ihya etmeye devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, "Dersler Ali Gav Medresesi (Mahmudiye) ve Beyhekim (Kazeruni) Tekkesi gibi tarihi mekânlarda icra ediliyor. Musiki, Hüsn-i Hat, Tezhip, Resim ve Kalemişi ana branşlarında sanatçı ve akademisyenlerden oluşan uzman kadrolarla gelenekli sanatları gençlerimize aktarıyoruz. Kendisini bu alanda geliştirmek isteyen herkesi kayıt yaptırmaya davet ediyorum." dedi.

Ön kayıtları 5 Kasım tarihine kadar www.komek.org.tr adresinden alınacak TİSA'da adaylar, 6 Kasım'da gerçekleştirilecek mülakat sonucuna göre kesin kayıt hakkı kazanacak.

TİSA'da beş ana branş ve dört alt branşta karma modelle eğitimler gerçekleştirilirken; ana branşlardan herhangi birini tercih eden bir öğrenci, alt branşların tamamını almakla sorumlu oluyor. Ana branşlar; Musiki, Hüsn-i Hat, Tezhip, Resim, Kalem İşi. Alt branşlar ise Sanat Felsefesi, Osmanlı Türkçesi, Farsça ve Klasik Türk Edebiyatından oluşuyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TİSA'da kayıt süreci başladı - Son Dakika


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