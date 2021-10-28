TİSK Başkanı Akkol'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizler de her daim yılmadan, yorulmadan çalışarak ve üreterek geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akkol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü kutladı.

Dünyaya örnek bir kurtuluş destanının ardından cumhuriyetin ilan edildiğini anımsatan Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizler de her daim yılmadan, yorulmadan çalışarak ve üreterek geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Atatürk'ün 'En büyük eserim' sözleriyle ifade ettiği Cumhuriyetimiz, bizim de gelecek nesillere taşıyacağımız en değerli mirasımızdır. Bu bilinçle daima ülkemizi daha da ileriye taşımanın azim ve kararlılığı içinde olacağız. Cumhuriyetimizin atılım ve başarıları ise karşımıza çıkan her türlü engeli göğüslemek için bizlere en büyük gücü vermektedir."

Akkol, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anıp, gazilere saygı ve minnetlerini sundu.