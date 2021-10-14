Üye Girişi
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu Açıklaması

14.10.2021 14:08
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Kayıt dışı istihdam konusunda devletimizle birlikte hayata geçirebileceğimiz 23 aksiyon önerimiz var. Bu 23 aksiyon hayata geçirilirse 4,5 milyon kişi kayıt dışından kayıt altına geçer.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Kayıt dışı istihdam konusunda devletimizle birlikte hayata geçirebileceğimiz 23 aksiyon önerimiz var. Bu 23 aksiyon hayata geçirilirse 4,5 milyon kişi kayıt dışından kayıt altına geçer. Böylece devletimizin vergi geliri artar." dedi.

Akkol, TİSK tarafından MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun açılışında konuştu. Geçen yıl ikincisini yaptıkları forumun özgünlüğü, formatı ve alınan kararlarıyla uluslararası düzeyde çok sayıda ödüle değer görüldüğünü vurgulayan Akkol, forumun bu yıl da başlıkları ve katılımcılarıyla önemli bir içeriğe sahip olduğunu dile getirdi.

Geçen yılki forumdan bu yana Kovid-19 salgınının etkisinin sürdüğünü belirten Akkol şöyle devam etti:

"Geçen yıl 'Biz salgına rağmen hız kesmeden üreteceğiz.' dedik. Bunun için 'İşçi tarafı elinden geleni yapacak, işverenler elinden geleni yapacak, kamu destek sağlayacak.' dedik. Böyle de oldu. Çeyrek bazındaki son rakamlara baktığımızda OECD'de büyüme ortalaması yüzde 13, Türkiye ise yüzde 22 büyümüş. Yüzde 9, önemli bir fark. Burada devletimizin çok büyük katkıları oldu. En zor zamanımızda devletimiz, kısa çalışma uygulamasıyla hem işçinin hem işverenin yanında oldu. Asgari ücret desteğine devam edildi. İşçi konfederasyonlarımızla sorun neyse ona göre önlem aldık. Yeri geldi aşılanma çağrısı yaptık, yeri geldi önlem alınması çağrısı yaptık. İşçi, işveren ve kamu bir arada sorunları çözdük."

"Devletimizin 80 milyar lira vergi kaybı var"

Kayıt dışı istihdamın tüm dünya gibi Türkiye'nin de önemli sorunu olduğuna dikkati çeken Akkol şunları kaydetti:

"Bu tabii büyük ve çetrefilli bir konu. Hazine ve Maliye, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarımızın desteğini gerektiren bir konu. Bizim kayıt dışı istihdam konusunda devletimizle birlikte hayata geçirebileceğimiz 23 aksiyon önerimiz var. Bu 23 aksiyon hayata geçirilirse 4,5 milyon kişi kayıt dışından kayıt altına geçer. Böylece birincisi devletimizin vergi geliri artar. Bizim hesabımıza göre SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi gibi kalemlerle devletimizin 80 milyar lira vergi kaybı var. Vergi kaybı kadar önemsediğimiz konu, iş sağlığı ve güvenliği. Kurumsal şirketlerin üzerinde önemli vergi yükleri ve sorumluluklar var ama kayıtlı olmayan işletmelerde bunlar yok. Beyaz Bayrak uygulaması gibi kurumsal yerleri destekleyen teşviklerin daha fazla olmasını istiyoruz."

"Genç nüfusumuz 140 ülkenin nüfusunda daha fazla"

Akkol, Kovid-19'a aynı zamanda "eşitsizlik virüsü" de denildiğini, salgının ekonomik olumsuzluklarının kadınları daha çok etkilediğini belirtti. Akkol, salgın nedeniyle tüm dünyada kadınların 800 milyar dolar gelir kaybı yaşandığına dikkati çekti.

Dünyada her 5 gençten 4'ünün kayıt dışı çalıştığını vurgulayan Akkol, "Salgın döneminde her 6 gençten 1'i işini kaybetmiş. Çalışmaya devam eden 5 gençten 2'sinin ise geliri azalmış. Gençler bizim en büyük potansiyelimiz. Bizim genç nüfusumuzu ayırsak bir ülke yapsak, 140 ülkenin nüfusunda daha fazla. İşimizin yarınında anahtarımız gençler olmalı." dedi.

Her zaman olduğu gibi, rapor değil icraat yaklaşımıyla çalıştıklarını dile getiren Akkol, konuşmasında gençler ve kadınlar için TİSK ekosisteminde hayata geçirdikleri çalışmalardan bahsetti. Akkol, bu kapsamda, TİSK Akademi, genç dönüşüm, genç kadın liderler, çevik çalışma, kadınlara özel kota uygulamaları gibi fark yaratan icraatları hakkında bilgi verdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var 14:47 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor 14:39 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım 14:26 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım
80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı 14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor 13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Kılıçdaroğlu'ndan 13:17 Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:46 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var
14:43 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak
14:38 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
14:36 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı
14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
14:02
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı         
13:55
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 14:56:23. #1.11#
SON DAKİKA: TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement