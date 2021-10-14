TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Kayıt dışı istihdam konusunda devletimizle birlikte hayata geçirebileceğimiz 23 aksiyon önerimiz var. Bu 23 aksiyon hayata geçirilirse 4,5 milyon kişi kayıt dışından kayıt altına geçer. Böylece devletimizin vergi geliri artar." dedi.

Akkol, TİSK tarafından MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun açılışında konuştu. Geçen yıl ikincisini yaptıkları forumun özgünlüğü, formatı ve alınan kararlarıyla uluslararası düzeyde çok sayıda ödüle değer görüldüğünü vurgulayan Akkol, forumun bu yıl da başlıkları ve katılımcılarıyla önemli bir içeriğe sahip olduğunu dile getirdi.

Geçen yılki forumdan bu yana Kovid-19 salgınının etkisinin sürdüğünü belirten Akkol şöyle devam etti:

"Geçen yıl 'Biz salgına rağmen hız kesmeden üreteceğiz.' dedik. Bunun için 'İşçi tarafı elinden geleni yapacak, işverenler elinden geleni yapacak, kamu destek sağlayacak.' dedik. Böyle de oldu. Çeyrek bazındaki son rakamlara baktığımızda OECD'de büyüme ortalaması yüzde 13, Türkiye ise yüzde 22 büyümüş. Yüzde 9, önemli bir fark. Burada devletimizin çok büyük katkıları oldu. En zor zamanımızda devletimiz, kısa çalışma uygulamasıyla hem işçinin hem işverenin yanında oldu. Asgari ücret desteğine devam edildi. İşçi konfederasyonlarımızla sorun neyse ona göre önlem aldık. Yeri geldi aşılanma çağrısı yaptık, yeri geldi önlem alınması çağrısı yaptık. İşçi, işveren ve kamu bir arada sorunları çözdük."

"Devletimizin 80 milyar lira vergi kaybı var"

Kayıt dışı istihdamın tüm dünya gibi Türkiye'nin de önemli sorunu olduğuna dikkati çeken Akkol şunları kaydetti:

"Bu tabii büyük ve çetrefilli bir konu. Hazine ve Maliye, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarımızın desteğini gerektiren bir konu. Bizim kayıt dışı istihdam konusunda devletimizle birlikte hayata geçirebileceğimiz 23 aksiyon önerimiz var. Bu 23 aksiyon hayata geçirilirse 4,5 milyon kişi kayıt dışından kayıt altına geçer. Böylece birincisi devletimizin vergi geliri artar. Bizim hesabımıza göre SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi gibi kalemlerle devletimizin 80 milyar lira vergi kaybı var. Vergi kaybı kadar önemsediğimiz konu, iş sağlığı ve güvenliği. Kurumsal şirketlerin üzerinde önemli vergi yükleri ve sorumluluklar var ama kayıtlı olmayan işletmelerde bunlar yok. Beyaz Bayrak uygulaması gibi kurumsal yerleri destekleyen teşviklerin daha fazla olmasını istiyoruz."

"Genç nüfusumuz 140 ülkenin nüfusunda daha fazla"

Akkol, Kovid-19'a aynı zamanda "eşitsizlik virüsü" de denildiğini, salgının ekonomik olumsuzluklarının kadınları daha çok etkilediğini belirtti. Akkol, salgın nedeniyle tüm dünyada kadınların 800 milyar dolar gelir kaybı yaşandığına dikkati çekti.

Dünyada her 5 gençten 4'ünün kayıt dışı çalıştığını vurgulayan Akkol, "Salgın döneminde her 6 gençten 1'i işini kaybetmiş. Çalışmaya devam eden 5 gençten 2'sinin ise geliri azalmış. Gençler bizim en büyük potansiyelimiz. Bizim genç nüfusumuzu ayırsak bir ülke yapsak, 140 ülkenin nüfusunda daha fazla. İşimizin yarınında anahtarımız gençler olmalı." dedi.

Her zaman olduğu gibi, rapor değil icraat yaklaşımıyla çalıştıklarını dile getiren Akkol, konuşmasında gençler ve kadınlar için TİSK ekosisteminde hayata geçirdikleri çalışmalardan bahsetti. Akkol, bu kapsamda, TİSK Akademi, genç dönüşüm, genç kadın liderler, çevik çalışma, kadınlara özel kota uygulamaları gibi fark yaratan icraatları hakkında bilgi verdi.