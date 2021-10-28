Üye Girişi
TKDK Muş Koordinatörü Turan, girişimcilerle bir araya geldi - Son Dakika

TKDK Muş Koordinatörü Turan, girişimcilerle bir araya geldi

28.10.2021 11:11
TKDK Muş Koordinatörü Turan, girişimcilerle bir araya geldi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş Koordinatörü Mehmet Emin Turan, IPARD II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında proje sunan girişimcilerle toplantı gerçekleştirdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş Koordinatörü Mehmet Emin Turan, IPARD II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında proje sunan girişimcilerle toplantı gerçekleştirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK'nın, IPARD programı kapsamında geri ödemesiz finansal desteklerle kırsalda yatırımların hayata geçmesini sağladığını ifade etti.

Avrupa Birliği ve ulusal bütçeden sağlanan fonların hibe desteği olarak yatırımlara aktarıldığını, KDV muafiyeti ile yatırım yapmak isteyen girişimcilere büyük avantajların sağlandığını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"IPARD II 10. Başvuru Çağrısı ile destekleme faaliyetleri devam ederken, kurum tarafından uygun görülen yatırımların hayata geçmesi amacıyla avans, hibe artırımı, fiyat iyileştirmesi gibi çalışmalarla yatırımcılara verilen destekler devam ediyor. Sözleşme imzalayacak yatırımcılara avans kullanma imkanı tanıyoruz. IPARD fonlarının kullanımını artırmak, daha fazla yatırımın bu desteklerden faydalanmasını sağlamak adına büyük gayret gösteriyoruz. Burada önemli olan başvuru sahiplerinin proje eksiklerini bir an önce tamamlaması. Projesi desteklemeye uygun görülen yatırımcılarımız sözleşme imzaladıktan sonra teminat mektubu getirmek koşuluyla kurumumuzdan hibe desteğinin yarısını avans olarak alabilecekler. Bu sizler için çok önemli bir avantaj."

Önceki çağrı dönemlerinde desteklemeye hak kazanan yatırımların tamamlanmasıyla hibe ödemelerinin yapılacağını aktaran Turan, 2021 yılı sonuna kadar yapılması planlanan hibe ödemelerinin ilin ekonomisine de olumlu yansıyacağını vurguladı.

10. Çağrı kapsamında hibe oranlarının yükseltildiğini ifade eden Turan, "Hayvancılıkla işleme ve pazarlama yatırımlarını kapsayan son çağrı ile ilgili hibe oranları artırıldı. Kurum merkezimiz tarafından hibe oranı alt limiti yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltildi. 40 yaşın altında olan başvuru sahipleri için hibe oranları yüzde 70'e kadar yükseldi. KDV muafiyetiyle birlikte yatırım desteklemelerinde önemli bir artış olduğunu söylemek gerek. Kurumumuz daha fazla yatırımın hayata geçmesi adına desteklemelerini sürdürüyor." diye konuştu.

Emin Turan, Yatırım, TKDK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TKDK Muş Koordinatörü Turan, girişimcilerle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? 11:00 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 10:34 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz 10:01 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:41 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
10:27 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor
10:20 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü
10:16 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandalar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandalar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor         
10:28
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar         
10:17
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldürdü! İşte katil zanlısının ilk sözleri: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldürdü! İşte katil zanlısının ilk sözleri: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
10:09
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı         
09:54
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin         
08:43
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:19:26. #1.12#
SON DAKİKA: TKDK Muş Koordinatörü Turan, girişimcilerle bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement