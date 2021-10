TOGG CEO'SU KARAKAŞ, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NİN AKADEMİK YILI AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika

2022 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Dijital dünyada siber güvenlik uzmanlığı şu anda kıt. Konuda uzman bulmak zor, ciddi bir boşluk var. Buraya odaklanmanızı tavsiye ederim. Eğer nesnelerin internetine, bulut bilişimine, siber güvenliğe hakimseniz geriye bir tane konu kalıyor; o da enerji? dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi 2021- 2022 Akademik Yılı açılış töreni Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş ve akademisyenler katıldı. Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği açılış köreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Topluma sırtını dönen, topluma buyurgan tavırla yaklaşan değil, toplumun bir ferdi olan, toplumun ortak aklı görevini ifa eden bir üniversite hedefliyoruz. Bunun için de belediyelerle, merkezi yönetimlerle STK'larla, kimden talep gelirse bu taleplere 'hayır' demiyoruz? ifadelerini kullandı.

'SİBER GÜVENLİĞE ODAKLANIN'

TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, BUÜ'nün akademik yılı ilk dersini verdi. Öğrencilere ve öğretim üyelerine seslenen Karakaş, "Bu dijital dünyada siber güvenlik uzmanlığı şu anda kıt. Konuda uzman bulmak zor, ciddi bir boşluk var. Buraya odaklanmanızı tavsiye ederim. Eğer nesnelerin internetine, bulut bilişimine, siber güvenliğe hakimseniz geriye bir tane konu kalıyor; o da enerji. Temiz enerji çözümü. Entegre batarya üretim sisteminde elektrik ve elektronikle birleştiği her noktada dünyada ciddi potansiyeller var. Şöyle bir örnek vereyim. Avrupa'da 3 sene önce lityum batarya kapasitesi 50 megawatt (MW) saatin altındaydı. Şimdi 600'ün üzerinde ve bine doğru gidiyor? dedi.

'DOĞRU YATIRIM YAPTIK'

Otomotiv sektöründeki çip krizine değinen Karakaş, "Eğer kapasite açıkları yeterince hızlı kapatılmazsa yakın zamanda hücre krizi de çıkar. Çünkü elektrikli araçlara o kadar hızlı dönüşüm oluyor ki bunun altını doldurmak şu an zor gözüküyor. Biz o nedenle doğru zamanda doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Biz pandemi sürecinde her türlü matematiksel modelleme, simülasyon ve uzaktan çalışma yöntemlerini sonuna kadar kullanarak aracımızı teknik tasarımlarına, ortak paydaşlarımızla beraber, geliştirdik. Numune ve portatif çalışmalar da devam ediyor. Hatta önceki günlerde çarpışma testleri dahil çalışmalar sürüyor ve bu sürecin şubat sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Her testten sonra aldığımız raporlar sonunda aracımızı gerekirse optimize edeceğiz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz? ifadelerini kullandı.

'SENENİN SONUNDA TESİSİN BÜYÜK KISMI BİTECEK'

TOGG tesislerindeki çalışmaları anlatan Karakaş, 'Tesisimizde sadece üretim yok. Bunun altını çizmek istiyorum. 'Otomobil, fabrikadan fazlasını gerektirir' demiştik. O yüzden bu tesisin içerisinde tasarım merkezi, prototiplerimizin testlerinin yapıldığı bir merkez olduğunu düşünüyoruz. Bir çatı altında bütün yetkinliklerini toplandığımız alan planlanıyor. Burada dron ile çektiğimiz fotoğrafta da görüldüğü gibi boyahanenin çatısının ve yan paletlerinin kapanmaya başladığını görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde zaten tesisin içerisine ekipmanlar yerleşmeye başlayacak. Bizim buradaki planımız şu şekilde, senenin sonuna doğru imalat kısmının çok büyük kısmı bitmiş olacak. Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanların tamamlandıktan sonra istasyon, bant bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız? dedi.

Üniversitelerden yeni mezun kişileri henüz işe almadıklarını belirten Karakaş, üretim tesisinin faaliyete geçmesiyle yeni mezun ve stajyer konusunda da alımların olabileceğini söyledi.

İlk dersin tamamlanmasının ardından plaket töreni ile program sona erdi.