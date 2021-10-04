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TOGG CEO'su Karakaş: "Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız" - Son Dakika

TOGG CEO'su Karakaş: "Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız"

04.10.2021 19:22
TOGG CEO'su Karakaş:

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Önümüzdeki senenin ortasına kadar tesislerin ekipmanları tamamlandıktan sonra istasyon, bant bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Önümüzdeki senenin ortasına kadar tesislerin ekipmanları tamamlandıktan sonra istasyon, bant bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, belediye başkanları, TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ve akademisyenler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Üniversitelerin topluma sırtını dönen değil, topluma buyurgan tavırla yaklaşan değil, toplumun bir ferdi olan, toplumun ortak aklı görevini ifa eden bir üniversite hedefliyoruz. Bunun için de belediyelerle, merkezi yönetimlerle, STK'larla, kimden talep gelirse bu taleplere 'hayır' demiyoruz" diyerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

"SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA UZMAN YOK"

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş akademik yılın açılışında ilk dersi verdi. Siber güvenlik konusuna değinen Karakaş, "Bu dijital dünyada siber güvenlik uzmanı şu anda kıt. Konuda uzman bulmak zor, ciddi bir boşluk var. Buraya odaklanmanızı tavsiye ederim. Eğer nesnelerin internetine, bulut bilişimine, siber güvenliğe hakimseniz geriye bir tane konu kalıyor; o da enerji. Temiz enerji çözümü" diye konuştu.

Entegre batarya üretim sisteminde elektrik ve elektronikle birleştiği her noktada dünyada ciddi potansiyellerin olduğunu ifade eden Karakaş, "Şöyle bir örnek vereyim. Avrupa'da 3 sene önce lityum batarya kapasitesi 50 megawatt (MW) saatin altındaydı. Şimdi 600'ün üzerinde ve bine doğru gidiyor" dedi.

"DÜNYADA ARAÇ ÜRETİMİNDE ÇİP KRİZİ YAŞANIYOR"

Dünyada araç üretiminde çip krizi yaşandığını aktaran Karakaş, "Eğer kapasite açıkları yeterince hızlı kapatılmazsa yakın zamanda hücre krizi de çıkar. Çünkü elektrikli araçlara o kadar hızlı dönüşüm oluyor ki bunun altını doldurmak şu an zor gözüküyor. Biz o nedenle doğru zamanda doğru bir yatırım yaptığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz pandemi sürecinde her türlü matematiksel modelleme, simülasyon ve uzaktan çalışma yöntemlerini sonuna kadar kullanarak aracımızı teknik tasarımlarına, ortak paydaşlarımızla beraber, geliştirdik" diyen Karakaş, "Numune ve portatif çalışmalar da devam ediyor. Hatta önceki günlerde çarpışma testleri dahil çalışmalar sürüyor ve bu sürecin şubat sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Her testten sonra aldığımız raporlar sonunda aracımızı gerekirse optimize edeceğiz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz" dedi.

TOGG tesislerinde sadece üretimin olmadığını sözlerine ekleyen Karakaş, "Tesisimizde sadece üretim yok. Bunun altını çizmek istiyorum. 'Otomobil, fabrikadan fazlasını gerektirir' demiştik. O yüzden bu tesisin içerisinde tasarım merkezi, prototiplerimizin testlerinin yapıldığı bir merkez olduğunu düşünüyoruz. Bir çatı altında bütün yetkinliklerini toplandığımız alan planlanıyor. Burada drone ile çektiğimiz fotoğrafta da görüldüğü gibi boyahanenin çatısının ve yan paletlerinin kapanmaya başladığını görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde zaten tesisin içerisine ekipmanlar yerleşmeye başlanacak. Bizim buradaki planımız şu şekilde, senenin sonuna doğru imalat kısmının çok büyük kısmı bitmiş olacak. Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanlar tamamlandıktan sonra istasyon, bant bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız" şeklinde konuştu.

Karakaş, şu an üniversitelerden yeni mezun almadıklarını ama önümüzdeki süreçlerde yeni mezun ve stajyer konusunda da alımların olabileceğinin mesajını verdi. İlk dersin ardından plaket töreni ile program sona erdi.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir/İHA)

TOGG CEO'su Karakaş: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız
TOGG CEO'su Karakaş: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız
TOGG CEO'su Karakaş: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız
TOGG CEO'su Karakaş: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız
TOGG CEO'su Karakaş: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız
TOGG CEO'su Karakaş: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız

Tragger, Bursa, TOGG, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOGG CEO'su Karakaş: 'Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız' - Son Dakika


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