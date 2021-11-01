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TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı - Son Dakika

TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı

01.11.2021 15:08
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretiminden yeni görüntüler paylaştı.

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" paylaşımı, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan TOGG inşaatının son hali, dronla havadan görüntülendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulan ve temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yerli otomobil fabrikasının üretim bandından yeni görüntüler yayınlandı. TOGG'un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, otomobilin üretim aşamaları ve fabrika içinden görüntüler yer aldı. 2020 yılının son çeyreğinde ekipman siparişine başlanan tesiste, hat montajının 2021'in üçüncü çeyreğinde başlayacağı açıklanmıştı. 2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryası da Gemlik'te üretilecek. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretiminin yapılması planlanıyor. Fabrika inşaatının son hali ise dronla havadan görüntülendi.

'İLÇE HALKI TARAFINDAN SEVİNÇLE KARŞILANDI'TOGG'un resmi hesabından yapılan yeni paylaşım, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. TOGG fabrikasının istihdama büyük katkı sağlayacağını dile getiren ilçe esnafından Cafer Çevik, "En azından ülke ekonomisine katkısı olur. Gemlik için büyük bir nimettir. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Gemlik'teki işsizlik otomatikman çözülür. Bu sadece Gemlik'le de alakalı değil. Çevre ilçeler ve Bursa merkez için de geçerli. Faydası olacağını düşünüyorum" dedi.

Fabrikada istihdam edilecek kişilerin öncelikle Gemlik'ten seçilmesini beklediklerini belirten Göksel Kanyılmaz ise, "Hayırlı uğurlu olsun. İş imkanı için Gemlik'teki işsizlere iş imkanı sağlar diye düşünüyorum. Bursa'dan daha çok talep olmazsa Gemlik'teki işsizler için çok daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


- Bursa
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecan yarattı - Son Dakika
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