Togolu kız öğrenciden Emine Erdoğan'a duygusal mektup - Son Dakika

Maveda Gloria adlı 12 yaşındaki Togolu kız öğrencinin Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Togo'daki Caisse Kampüsü'nün açılışını gerçekleştiren Emine Erdoğan'a yazdığı mektup duygulandırdı.

Caisse Kampüsü'nün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan'a Togo Meclis Başkanı Yawa Djigbodi Tsegan'ın eşlik ettiği töreni çok sayıda Togolu takip etti.

Törende, Maveda Gloria adlı Togolu kız öğrencinin Emine Erdoğan'a yazdığı mektup ise duygulandırdı.

7'nci sınıf öğrencisi Gloria, 12 yaşında olduğunu ve 7 kardeşi bulunduğunu belirttiği mektubuna, "Ülkemize hoş geldiniz." diyerek başladı.

Gloria, Togo Maarif Okulundan yazdığını dile getirdiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Burada sizin açtığınız okulda okuyacağım için çok heyecanlıyım. Türkçe öğreneceğim ve Türkiye'ye geleceğim.

Togo'da ve Afrika'da kız çocukları için imkanlar sınırlı olabiliyor. Ülkemdeki kız çocukları adına sizden, eğitimde ve hayatta eşit haklara sahip olabilmemiz için yol göstermenizi istiyorum. Sizi örnek alarak ben de kadınların eğitimi ve kız çocuklarının iyi haklara sahip olması için çalışacağım. Afrika'ya bir ziyaretçi gibi değil, bir anne gibi geldiğinizi biliyorum. Bu sebeple buradaki varlığınız beni çok heyecanlandırıyor. Geleceğimiz sizinle birlikte daha güzel olacak."