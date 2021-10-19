Tokat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Tokat'ta, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen törene protokol ve muhtarlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tokat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem, geçen sene alınan kararla 19 Ekim'in muhtarlar günü olarak kutlandığını ifade ederek, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. maddesinde değişikliğe gidilmeli, maddedeki muğlak ifadelerin yerine daha somut ifadeler konulmalıdır. Muhtarın mahalleyi ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonlarına katılması sağlanmalı ve bu komisyon kararlarında muhtarlara oy hakkı tanınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Törene, Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.