Üye Girişi
Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

12.10.2021 13:15
Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesi ekipleri asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Tokat Belediyesi ekipleri asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşilırmak Mahallesi Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yapılan değişikliklerin ardından yol trafiğe açıldı.

Çalışma alanlarını yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehrin birçok noktasında temel belediye faaliyetlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Çalışmalarının Tokat'ın her yerinde sürdüğünü dile getiren Eroğlu, "Bir taraftan asfalt, altyapı çalışmalarımız devam ederken bir yandan da park çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapmış olduğumuz eserler noktasında Tokat'ımıza değer katmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 20 gündür Yeşilırmak Mahallemizde çok ciddi altyapı ve asfalt çalışmalarımız oldu. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren Hacı Bektaş-ı Veli Caddemizde asfalt çalışmamızı tamamladık. Gelincik Caddemizde de aynı şekilde yağmur suyu hatlarımızı yeniledik. İçme suyu hat çalışmalarımızı da yenilememiz devam ediyor." dedi.

Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor
Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor
Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor
Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Tokat Belediyesi, Hacı Bektaş, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mansur Yavaş, heyecanının azizliğine uğradı! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyayı salladı 13:31 Mansur Yavaş, heyecanının azizliğine uğradı! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyayı salladı ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı 13:27 ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı 13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi 12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu 12:21 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 12:09 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 11:48 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti 11:36 Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
13:26 ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı
13:22 Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı
13:10 İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi
12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi
12:27 WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde
12:20 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu
12:18 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu
12:12 Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi
Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var         
13:32
CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar         
13:30
Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı         
13:23
İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi         
13:10
WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde         
12:27
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var         
11:54
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu         
11:12
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti         
10:44
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 13:38:52. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement