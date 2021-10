Tokat'ta esnaftan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na ziyaret - Son Dakika

Bakkallar-Manifaturacılar-Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Kaya ve beraberindekileri kabul eden Eroğlu, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Pandemi sürecinin etkisini sürdürdüğünü dile getiren Eroğlu, şunları söyledi:

"Geçen zorlu süreçte esnafımızın yanında olmaya, onların işine iş, aşına AŞ katmaya katkı sunmak için gayret gösterdik. Bizim esnafımız her zaman mütevazi ve işine sahip çıkmıştır. Bu yönüyle gerek il dışından gerekse il içinden vatandaşlarımız her zaman takdir etmişlerdir. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da şehrimizin ekonomisini ayakta tutan, istihdam kapılarını aralayan tüm esnafımızın, sanatkarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ne zaman ihtiyaç duyulursa her zaman varız. Çünkü bizler mazeret değil çözüm odaklı, üretim odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bunun için de tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İnşallah hep birlikte şehrimizi kalkındırmaya, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir şehir bırakmaya devam edeceğiz."

Başkan Eroğlu'nun esnafın her zaman yanında olduğunu belirten Kaya da, "Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu, sıkıştığımız her yerde kapıların açılmasında yardımcı oldu. Esnafımızın gece-gündüz demeden yanında olduğuna tüm Tokatlılar şahittir. İyi ki varsınız, esnafımızın tüm sorunlarını tek tek çözüme kavuşturduğunuz için, Tokat'ımıza kazandırdığınız hizmetler için teşekkür ederim." diye konuştu.