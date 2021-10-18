Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar ambulanslar ile Erbaa Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada sürücülerden Hakkı Durmuş ile araçlarda bulunan Canan Durmuş (48), Ebru Karataş (27), Elizan Karataş (5) ve Lütfi Meral (58) yaralandı.

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