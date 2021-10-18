TOKAT'TA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 5 YARALI - Son Dakika

TOKAT'TA İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 5 YARALI

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Erek Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İstanbul'dan Gümüşhane'ye giden Lokman Meral yönetimindeki 34 KL 3688 plakalı otomobil, kavşaktan Erek Caddesi'ne giren Hakkı Durmuş (47) yönetimindeki 60 KY 891 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hakkı Durmuş'un kullandığı otomobil devrildi. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü Hakkı Durmuş ile Canan Durmuş (48), Ebru Karataş (27), Elizan Karataş (5) ve diğer otomobilde bulunan Lütfi Meral (58) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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