Tokat'ta öğrenciler sağlık taramasından geçiriliyor - Son Dakika

Tokat'ta öğrencilere sağlık taraması gerçekleştirildi.

Vali Ozan Balcı, Şehit Teğmen Sinan Bilir Ortaokulu'nda Tokat Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) iş birliğiyle il genelinde uygulanan öğrencilere sağlık taramasının başlatılması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, eğitimde sağlık hareketini başlattıklarını söyledi.

Çocukların akademik anlamda gelişmesini çok önemsediklerini dile getiren Balcı, "Ona ilişkin de bir sürü yatırımımız var. Çocukların akademik anlamda yetişmesi ve ilerlemelerini çok önemli ama bu yetmez. Aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini de önemsiyoruz. Özellikle de sağlıklarını. üç beyazın doğru kullanımı, obezite ile mücadele, çölyak hastaları çocuklarımıza bilgi vermek, diyabet ile yaşam, kulak, göz, ortopedi taramaları, ağız diş sağlığı, bunları çok önemsiyoruz. Bu taramalarda erken yaşta problemleri ortaya çıkarmak istiyoruz." dedi.

Programda daha sonra sağlık ekipleri, öğrencileri kontrolden geçirdi.

Uygulama kapsamında Tokat genelinde 102 bin öğrencinin sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı.