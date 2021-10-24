Üye Girişi
Tokat'ta üretilen patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Tokat'ta üretilen patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi

24.10.2021 13:17

Tokat'ın Artova ilçesinde üretilen patates, verimi ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde üretilen patates, verimi ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

İlçenin önemli tarım ürünlerinden patates bu yıl bin dekarlık alanda ekildi, yaklaşık 4 bin ton ürün alındı. Bölge çiftçisi tarafından patatesin kilogramı ortalama 3 liradan satılıyor.

Artova İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, AA muhabirine, ilçelerinin meşhur tarım ürününün patates olduğunu söyledi.

Türk, "Patatesi az sayıda çiftçimiz ekiyor ama kaliteli ekiyor. Artova patatesinin kızartması, haşlaması, özellikle kuzinede haşlaması çok meşhurdur." dedi.

Üreticilere tohum desteği sağladıklarını anlatan Türk, gelecek yıllarda patates üreticisini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Satış konusunda herhangi bir sıkıntısı yaşamadıklarını vurgulayan Türk, "Artova patatesinin coğrafi işareti olmasa da coğrafi işaretli gibi elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz çünkü toplum tarafından kabul edilmiş tadı, lezzeti ve pişmesi var. Artova patatesi deyince satılmama durumu yok." ifadelerini kullandı.

Patates üreticisi Hasan Kaya Erözdemir de bu yıl verimin kuraklığa rağmen iyi olduğunu dile getirdi.

Yedi dönüm civarındaki arazisine patates ektiğini belirten Erözdemir, "Dönüme yaklaşık 4 ton ve üzeri verim bekliyorum. Satış fiyatımız iyi. Bu sene kilosunu 3 liradan satıyorum. Bu da bizi memnun ediyor." diye konuştu.

Artova bölgesinde işçi bulamadıklarını, çalışanların Niksar ve Turhal bölgesinden geldiğine dikkati çeken Erözdemir, "Patates hasadında çalışana günlük 100 lira veriyoruz ama işçi bulamıyoruz." dedi.

Tokat'ta üretilen patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi
Tokat'ta üretilen patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi
Tokat'ta üretilen patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi
Tokat'ta üretilen patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi
Tokat'ta üretilen patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi

Hisarcık, Artova, Tokat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta üretilen patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tatlıses'in romantik paylaşımındaki gizemli sevgilisi! Kendisinden tam 39 yaş küçük çıktı 14:58 Tatlıses'in romantik paylaşımındaki gizemli sevgilisi! Kendisinden tam 39 yaş küçük çıktı Serdar Ortaç konserinde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi 14:51 Serdar Ortaç konserinde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi 14:49 Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi
Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi 14:32 Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi Her detayı kan donduruyor! Kendisini reddeden kadının başını kesip cesedini bavulla ormana attı 14:11 Her detayı kan donduruyor! Kendisini reddeden kadının başını kesip cesedini bavulla ormana attı İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor 13:38 İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
14:58 Tatlıses'in romantik paylaşımındaki gizemli sevgilisi! Kendisinden tam 39 yaş küçük çıktı
14:52 Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı
14:50 Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak
14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı
14:31 Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi
14:30 TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
13:50 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek
13:34 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi
13:32 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif
13:31 Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı
Karagümrüklü Pesic seriye bağladı! Akılalmaz bir vuruşla Hatayspor'u avladı Karagümrüklü Pesic seriye bağladı! Akılalmaz bir vuruşla Hatayspor'u avladı         
15:04
Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı         
14:53
Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak         
14:50
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var         
14:30
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif         
13:33
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu         
11:12
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Söylemezsem Olmaz'dan olay olacak iddia! Mekan tuvaletinden gelen seslere bakmaya giden çalışanlar Dilan Deniz ve sevgilisini buldu Söylemezsem Olmaz'dan olay olacak iddia! Mekan tuvaletinden gelen seslere bakmaya giden çalışanlar Dilan Deniz ve sevgilisini buldu         
10:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 15:08:59. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta üretilen patates verimi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement