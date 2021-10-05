Tokat Valisi Balcı'dan aşı olanlara "maske takın" çağrısı - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, yeni tip koonavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, talebimiz aşı olsalar bile maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet etmeleri." dedi.

Balcı, makamında düzenlediği basın toplantısında, 1,5 yıldır koronavirüs ile mücadele ettiklerine işaret etti.

Mücadeleyi başarı ile yürüten sağlık çalışanlarına teşekkür eden Balcı, "Tokatlı hemşerilerimize de teşekkür ediyorum. Bu konuda duyarlılık gösterdiler. Maske, mesafe, temizlik ve diğer alınan tedbirlere uyma konusunda yüksek hassasiyet gösterdiler. Ancak bu yeterli değil." ifadesinde bulundu.

Vaka sayılarını düşürmek için aşının önemli olduğunu vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"Aşılamada hedef kitlemizin 1. dozda yüzde 85'ni gerçekleştirdik. İkinci dozda da yüzde 72'sini gerçekleştirdik. İnşallah 15-20 gün sonra ikinci dozda da yüzde 75'e ulaşacağız. Vaka sayıları günlük oynamakla beraber istediğimiz eviyenin altına çekmemiz lazım. Biraz yüksek gidiyoruz. Vatandaşlarımızda biraz gevşeme söz konusu. Aşının verdiği rehavet oluyor muhtemelen. Aman maskeyi çıkarmasınlar. Toplum sağlığını koruma açısından vatandaşlarımızdan isteğimiz, talebimiz aşı olsalar bile maskele, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet etmeleri."

Okullardaki eğitimde şu ana kadar aksama olmadığını anlatan Balcı, "Okullarda da zaman zaman vakalar oluyor. Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı rehber var. O rehberdeki kriterleri dikkate alarak davranıyoruz. Eğitim-öğretimi aksatacak bir durum yok. Okulları kapatmamamız lazım. Okulların kapanmaması için çocuklarımızın eğitime devam etmeleri için tüm Tokatlı hemşerilerimizden maske, mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Tedbirleri gevşetmememiz lazım. Tokat'ta aşı sorunumuz yok." diye konuştu.