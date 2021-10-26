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TOKİ, 2022'de 50 bin sosyal konut yapmayı hedefliyor - Son Dakika

TOKİ, 2022'de 50 bin sosyal konut yapmayı hedefliyor

26.10.2021 10:37
TOKİ, 2022'de 50 bin sosyal konut yapmayı hedefliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 2021 sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut inşası öngörüldü.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 2021 sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut inşası öngörüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin veriler yer aldı.

Belediyeler tarafından 2020'de 219 bin, 2021'in ilk altı aylık döneminde ise 328 bin 42 daire için yapı ruhsatı verildi.

Yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2021'in ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 oranında arttı.

Yapı kullanma izni verilen konut sayısı 2020'de 270 bin, 2021 Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 280 bin konut için yapı kullanma izni verildi. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında artış yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azaldı ve 141 bin 400 oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde 243 bin 189'u ilk defa, 558 bin 806'sı ikinci el olmak üzere 801 bin 995 konut satıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 317 bin 832'si ilk defa, 706 bin 702'si ikinci el olmak üzere 1 milyon 24 bin 534 konutun satışı gerçekleştirildi.

İpotekli konut satışları bu yılın ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalarak 27 bin 375 oldu.

Toplam satışların yaklaşık yüzde 19,4'ünü ipotekli konut satışları oluşturdu.

Türkiye'de toplam konut sayısı 40,2 milyona yükseldi

TOKİ, 2003'ten itibaren 1 milyon 52 bin 152 konutun inşaatına başladı ve 898 bin 570 konutu 2021 eylül sonu itibarıyla sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte tamamladı.

TOKİ tarafından yürütülen Sosyal Konut Programı kapsamında 2021 sonunda 80 bin konut üretilmesi planlandı. Program kapsamında 2022'de 50 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla üretilmesi hedefleniyor.

Ulusal Adres Veri Tabanı verilerine göre 2021 Eylül sonu itibarıyla Türkiye'de toplam konut sayısı (konut, lojman, yazlık/mevsimlik konut, kapıcı dairesi ve konut inşaatları) 40,2 milyona ulaştı.

Türkiye, Haziran, Gazete, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ, 2022'de 50 bin sosyal konut yapmayı hedefliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ, 2022'de 50 bin sosyal konut yapmayı hedefliyor - Son Dakika
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