Tokyo Camisi'nde Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

Akabinde Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas kaside ve salavat okudu, cami cemaatine hitap etti.

Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı

Son Dakika: 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu