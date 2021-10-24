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Tokyo'da metro hattındaki restorasyon ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Tokyo'da metro hattındaki restorasyon ulaşımı olumsuz etkiledi

24.10.2021 07:54
Tokyo'da metro hattındaki restorasyon ulaşımı olumsuz etkiledi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir metro hattında ulaşımın restorasyon sebebiyle durdurulmasının yüz binlerce yolcuyu etkilediği kaydedildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir metro hattında ulaşımın restorasyon sebebiyle durdurulmasının yüz binlerce yolcuyu etkilediği kaydedildi.

Başkentin en yoğun merkezlerinden Ueno, Şinagawa, Şibuya, Şincuku ve Ikebukuro dahil 30 istasyonu kapsayan Yamanote hattının bir kısmı restorasyona girdi.

Hafta sonu kapsamlı restorasyonda, yolcu transferinin kolaylaştırılması ve tıkanıklığın azaltılması için bazı istasyonlarda platform genişletilmesi planlandı.

İşletici firma Japan Railways East (JR East) bünyesinde Yamanote hattındaki trenler, Ikebukuro ile Osaki istasyonları arasında cuma ve cumartesi günleri faaliyet göstermedi.

Firma, hattın bir kısmında ulaşımın durdurulmasının 550 bin ila 850 bin arasında yolcunun seyahatini etkilediğini bildirdi.

34 kilometrelik hattın diğer istasyonları arasında trenlerin hizmet vermeyi sürdürdüğü, ulaşımın hafta başında normale döneceği kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo'da metro hattındaki restorasyon ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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