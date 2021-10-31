Tokyo'da trende bıçaklı saldırı: 1'i ağır 15 yaralı - Son Dakika

- Tokyo'da trende bıçaklı saldırı: 1'i ağır 15 yaralı

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir trende meydana gelen bıçaklı saldırıda 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Keiko hattındaki bir trene binen 20'li yaşlardaki saldırganın bugün yerel saatle 20.00 sıralarında elindeki bıçakla yolculara saldırdığı bildirildi. Saldırganın yabancı bir madde dökerek vagonu ateşe vermeye çalıştığı belirtildi. Saldırıda 1'i ağır 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı ifade edildi.

Trende yaşanan panik amatör kamera görüntülerine yansırken, seferler geçici olarak askıya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, eylemin ülkede genel seçimin yapıldığı gün gerçekleşmesi terör şüphesine yol açtı.