Tomruk yüklü kamyon, cenaze aracına çarpıp şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, Gündoğmuş-Akseki karayolu Güneycik Mahallesi Kındıra mevkiinde meydana geldi. Akseki'ye seyir halindeki Süleyman K.'nın kullandığı 15 EP 245 plakalı tomruk yüklü kamyon, rampada freninin boşalması sonucu aynı yönde ilerleyen cenaze aracına çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkarılan sürücüsü Süleyman K., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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