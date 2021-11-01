Tonga, tek Kovid-19 vakasına bir hafta tam kapanma ilan etti - Son Dakika

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının geçen hafta kaydedilmesinin ardından ülkenin ana adasında bir hafta tam kapanma uygulanacak.

Radyo Yeni Zelanda'daki habere göre, Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, tam kapanmanın bu gece yarısından itibaren başlayacağını ve yalnızca nüfusun çoğunluğunun yaşadığı Tongatapu adası için geçerli olacağını söyledi.

Okullar, iş yerleri, restoranlar ve barların kapatılacağı Tongatapu'da geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Vatandaşların temel ihtiyaç malzemeleri veya ilaç almak, tıbbi yardım veya bankacılık hizmetleri dışında evden çıkmalarına izin verilmeyecek.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden 27 Ekim'de Tonga'ya dönen bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçmişti.

Başka vakanın kaydedilmediği Tonga'da ilan edilen tam kapanmanın pazar gecesi sona ermesi bekleniyor.

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunda yaklaşık 170 adadan oluşan 107 bin nüfuslu Tonga'da, 2 doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 31, tek doz aşı uygulananların oranıysa yüzde 48.

Sınırlarını kapatarak bugüne kadar Kovid-19 salgınından korunmayı başaran Tonga'da virüsün yayılması durumunda yeteri kadar güçlü olmayan sağlık sisteminin büyük zarar göreceği belirtiliyor.