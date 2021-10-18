Topçam Dağında hazan mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Topçam Dağında hazan mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu

TOKAT - Tokat'ta bin 600 rakımlı Topçam dağında sonbaharla birlikte yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Tokat'ta muhteşem doğası ile yaz kış vatandaşların uğrak noktası olan Topçam dağı hazan mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü. Muhteşem görüntüsü ve temiz havası ile doğaseverleri cezbeden ormanlık alan objektiflere yansıdı. Yüzlerce yıllık ağaçların bulunduğu Topçam dağında renk cümbüşü görenleri mest etti.