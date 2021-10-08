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Topladığı taş bebekleri müzede sergilemek istiyor - Son Dakika

Topladığı taş bebekleri müzede sergilemek istiyor

08.10.2021 11:00
Topladığı taş bebekleri müzede sergilemek istiyor

Kızı için 22 yıldır, 68 ülkeden topladığı taş bebekleriyle kafede renkli bir ortam oluşturan Murat Yurtsever, koleksiyonunu müze çatısı altında sergilemek istiyor.

Kızı için 22 yıldır, 68 ülkeden topladığı taş bebekleriyle kafede renkli bir ortam oluşturan Murat Yurtsever, koleksiyonunu müze çatısı altında sergilemek istiyor.

Yurtsever, sayısı 18 bini bulan bebekleri, Ankara Kalesi'nde açtığı "Taş Bebek Cafe"de sergiliyor.

İşletmesindeki taş bebeklerle müşterileri çocukluğuna götüren Yurtsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koleksiyonunun bulunduğu bir müze açmak istediğini söyledi.

Taş bebekleri sergilemeye yer bulamadığı için böyle bir kafe açtığını ifade eden Yurtsever, "Kafe, bebekleri sergilemek için bir araç oldu. İnsanlar gelip gezebiliyor, oturmaları şart değil, resim çektiriyorlar, bakıyorlar. Yani kafe, bizim için ikinci planda kalıyor. Çift olan bebeklerimizi satıyoruz. Küçük bebeklerimiz var, onları çocuklara hediye de ediyoruz. Kendi envanterimizde tek olan bebekleri kesinlikle satmıyoruz. Onlar koleksiyonumuzun bir parçası." diye konuştu.

Yurtsever, gezdiği her yerden taş bebek topladığını dile getirerek, "Amerika dahil 68 ülkeye gittim. Daha çok Avrupa'dan topladık. Türkiye'de üretimi yok, yeni yeni üretim yapmaya çalışıyorlar ama fabrikasyona dönüyor. Buradaki gördüğünüz bebeklerin hepsi el yapımı. Elimizdekilere sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'de kendisi gibi bebek koleksiyonu yapanların olduğunu belirten Yurtsever, "Ama bu kadar bebekleri olduğunu zannetmiyorum. Müze fikri hala aklımızda. İstanbul'da da bebek sergisi var. İnşallah önümüzdeki haftalarda orayı da gezeceğiz ve fikir edineceğiz. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesinden bir yer isteyeceğiz. Verirlerse kaleye bir heyecan, bir nefes getireceğiz. Kalede bir müze daha olacak." ifadelerini kullandı.

Sahibi olduğu otelinin deposunda ve evinde de taş bebeklerin bulunduğunu aktaran Yurtsever, şunları kaydetti:

"Dünyada bu konseptte kafe, Almanya Köln'de var, bir de Amerika'da üç katlı bir evde komple bebeklerle dolu olan yer var. Ondan sonra da biz geliyoruz herhalde. Türkiye'de de ilkiz. Nefes aldıkça bu bebekleri almaya devam edeceğiz, hala da bebek toplamaya gayret gösteriyoruz. Öldükten sonra da inşallah bir eserimiz kalır. Her insanın bir şey biriktirmesi, her insanın bir koleksiyonunun olması lazım."

Türkiye, Ankara, Bebek, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Topladığı taş bebekleri müzede sergilemek istiyor - Son Dakika


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