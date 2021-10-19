Malatya'da trafik denetiminde 13 toplu taşıma aracına işlem yapıldı - Son Dakika

Ekipler, 74 toplu taşıma aracını kontrol ederek 13 araca cezai işlem uyguladı.???????

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince il geneli sorumluluk güzergahlarında toplu taşıma araçlarına yönelik "sivil özel denetim uygulaması" kapsamda denetim yapıldı.

Malatya 'da trafik denetimleri kapsamında 13 toplu taşıma aracına cezai işlem uygulandı.

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