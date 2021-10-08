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Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor

08.10.2021 14:51
Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplu taşıma araçlarına, okul servislerine yapılan trafik denetimleri devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplu taşıma araçlarına, okul servislerine yapılan trafik denetimleri devam ediyor. Sürücülerin hız, trafik kurallarına uyup uymadığı, yolcuların maske takıp takmadığı ve HES kodları kontrol ediliyor.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon amirliği ve İlçe Jandarma ekipleri hafta içi ve hafta sonu düzenli olarak trafik denetimlerine devam ediyor. Çetibeli Jandarma Kontrol noktası Marmaris girişi ve Değirmenyanı Mahallesi'nde yapılan trafik uygulamasında iki saat içinde 45 toplu taşıma aracı ve öğrenci servisi denetlendi. Sürücülerin emniyet kemeri, hız limitleri, belgeleri, cep telefonu ile konuşmaları, maske ve mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Sabah saatlerinde yapılan ve iki saat süren denetimlerde 45 sürücüden ikisine cep telefonu ile konuşma, birine emniyet kemeri takmamaktan, toplamda 752 Türk Lirası para cezası ile trafik puan cezası kesildi. denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor
Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor
Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor
Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor
Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor
Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor
Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor

Marmaris, Hisarcık, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toplu taşıma araçlarında denetimler devam ediyor - Son Dakika


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