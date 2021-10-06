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Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor - Son Dakika

Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor

06.10.2021 10:35

Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor Mahalle sakini; "Mahsur kaldık, helikopter ile mi geçelim?" Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahalleli ile tartışma yaşayan bir kişi, sokağın tek giriş yolunda bulunan özel arazisine toprak dökerek ulaşıma kapattı.

Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor

Mahalle sakini; "Mahsur kaldık, helikopter ile mi geçelim?"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahalleli ile tartışma yaşayan bir kişi, sokağın tek giriş yolunda bulunan özel arazisine toprak dökerek ulaşıma kapattı. Evlerine zorlu şartlar altında giden mahalle halkı ise mağduriyetlerini dile getirerek yetkililere seslendiler.

Kdz.Ereğli ilçesine bağlı Ören Mahallesi Kaynarca Caddesi'nin Kurtuluş Küme Evleri Sokak'a bağlandığı yol kamulaştırılmadığı için tartışmalar sürüyor. Mahalle sakinlerinden Şadıman Öztürk, iddiaya göre sokağın girişindeki yola kendi arazisi olduğunu ileri sürerek mahalle halkı ile yaşadığı tartışma sonrası yola toprak döktürdü. Tek giriş yolu toprakla kapatılması sonrası araçlar sokağa giremezken, yaklaşık 1 haftadır çocukların okula gidemediği, düzenli olarak rehabilitasyon merkezine giden kişilerin zorlandığı öğrenildi. Mahalle halkı araçlarını evlerinden metrelerce uzakta caddeye park ettikleri görüldü.

Turan: "Kış geliyor, kömürü sırtımızda taşıyacağız"

Mahalle sakinlerinden emekli Murat Turan, 20 senedir mahallede oturduğunu belirterek yetkililere seslendi. Sokağa ambulans veya itfaiye giremediğini söyleyen Turan yaptığı açıklamada, "Biz bu evleri, bu yolu kullanarak yaptık. Mahallemizde bir bayanın küçük bir yeri varmış. O yer için bu yolu kapattılar, belediyeye müracaat ettiğimiz halde belediye imar yolunu açmıyor. Mağdur durumdayız, 5 günden beri bizim yolumuz kapalı. 60 hane var çocuklarımız okula gidemiyor, hastamız olsa ambulans giremiyor, yangın çıksa itfaiye giremiyor. Engelli çocuklarımız var, araçlar giremiyor. Tarladan kepçeyle alarak toprak döktüler, bu kadar vicdansızlık olmaz. Biz mahsur kaldık, helikopter ile mi geçelim ne yapalım? Sokağın tek giriş yolu burası, başka giriş çıkış yok. Mahkemelik de olduk, mahkemeyi de kazandık. Bizim burada doğalgazımız yok, kanalizasyonumuz dışarıda kokudan açamıyoruz. Kış da geliyor, kömürü de sırtımızda taşıyacağız buradan işte. Başka çare yok." İfadelerini kullandı.

Bozkurt; "Mahkemeyi kazandım"

Aynı yolun 2017 yılında da benzer şekilde kapatıldığını söyleyen Çetin Bozkurt, daha sonraki süreçte mahkemelik olduklarını ve kazandığına dair elinde belge olduğunu ifade etti. Bozkurt şunları söyledi:

"20 yıl önce ben burayı şahitler huzurunda satın aldım. Arada az bir gerginlik yaşandığından dolayı, yolu kapattılar. Mahallemiz şuanda mağdur durumda. Benim elimde burayı kazandığıma dair savcılık belgesi, mahkeme kararı var. Karar olduğu halde burayla kimse ilgilenmiyor."

Mahalle halkı kış ayları öncesi tedirginlik yaşıyor

Mahalle sakinlerinden Serdar Turan ise kendisinin sağlıkçı olduğunu ve hasta ve yaşlı insanların kapatılan yol yüzünden sıkıntı çektiğini ifade etti. Turan yaptığı açıklamada, "Buradan yaklaşık 1 haftadır yangın olsa, itfaiye veya ambulans durumu olsa şuradan geçilemiyor. Ben kendim sağlıkçıyım, iki tane engelli var. Servisler öğrencileri evinden alması gerekiyor, gidemiyorlar. Yaşlı insanlar var, kalp hastaları var, felçli insanlar var. Eğer burada herhangi birisi ölürse, kalırsa, herhangi bir sıkıntı yaşandığında tazminat davası açacağız. Bir an önce buraya gelip ilgilensinler. Şuan kış ayına giriyoruz, odun kömür yakıtı gelmiyor. Doğalgazımız zaten yok. Kundakta duran çocuklar var, buradan kimse bir şey geçiremiyor" dedi.

Muhtar: "Kalıcı çözüm istiyoruz"

Kdz.Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile görüşme yaptığını ifade eden Ören Mahallesi Muhtarı Halil Sever, belediyeye dilekçe verdiğini söyledi.

Muhtar Sever açıklamasında, "Yolumuzun kapandığını, çocukların okula gidemediğini bildirdik. Hasta olsa ambulans giremiyor, 15 hane mağdur durumda ne yapmamız gerekiyor buranın açılmasını istiyoruz. 155'i arayın size gereken güvenlik verilecektir denildi, orada bize kepçe de lazım. Onun için belediyeye giderek görüşme yaptım. O yolun bir an evvel kamulaştırılıp açılması için, kazanılan mahkeme belgesinin fotokopisini üst yazı ile birlikte dilekçe verdim. O mahalle mağdur kalmaması için bir an evvel yol açılsın bir daha da böyle sıkıntılar olmasın istiyoruz, kalıcı bir çözüm istiyoruz. Belediyenin avukatları, başkan yardımcıları ile görüşüp gerekenin halledileceğini söylediler ve yolun açılacağı tarafındalar." Dedi.

Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor
Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor
Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor
Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor
Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor
Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor
Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor

Zonguldak, Ambulans, İtfaiye, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toprakla kapatılan yolda mahalle halkı mağduriyet yaşıyor - Son Dakika


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