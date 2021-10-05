Torbalı Belediyesi'nden iki festival müjdesi daha - Son Dakika

Bu yıl kırsal mahallelerde festivaller düzenleyip hem üreticinin elindeki ürünü satmasını sağlayan hem de ilçe halkının kültür sanat etkinlikleriyle moral bulmasına öncü olan Torbalı Belediyesi pamuk ve zeytin festivalleri ile etkinlik serilerini sürdürecek.

Pancar'da pamuk, Saipler'de zeytin

Bu kapsamda festivaller düzenleyip hem üreticinin elindeki ürünü satmasını sağlayan hem de ilçe halkının kültür sanat etkinlikleriyle moral bulmasına öncü olan Torbalı Belediyesi pamuk ve zeytin festivalleri ile etkinlik serilerini sürdürecek. Bu yıl Torbalı'da yaklaşık 40 bin dekarlık alana ekilen pamuk için Pancar'da 'Pamuk', yaklaşık 2 milyon zeytin ağacının bulunduğu zeytin için de Saipler'de ise 'Zeytin' festivalleri düzenleyecek olan Torbalı Belediyesi, hazırlıklarını tamamladı.

PANCAR'DA PAMUK, SAİPLER'DE ZEYTİN

İlk festival 17 Ekim'de Pancar'da. Pancar'da akşam saatlerinde gerçekleşecek olan festival kapsamında Türk müziğinin önemli gruplarından Zakkum, Torbalılara unutulmaz bir konser verecek. İZBAN nedeniyle ulaşımın da kolay olduğu mahallede festival, Pancar mahalle meydanında gerçekleşecek. Bir diğer festival olan Zeytin Festivali ise 24 Ekim'de Saipler Mahallesi'nde gerçekleşecek. Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Lara'nın sahne alacağı festival kapsamında köylüler, kurulacak olan stantlarda zeytin, zeytinyağı ve ürettiği organik ürünleri satışa sunup ekonomilerine katkıda bulunacak.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Torbalı Belediyesi olarak köylümüzün, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl önemli festivaller yaparak üreticimizin ürettiği ürünler için pazar oluşturmasını sağladık. Önümüzdeki yıllarda bu festivallerin kapsamını daha da genişleteceğiz. Tüm İzmir'i festivallerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.