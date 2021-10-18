Torbalı'nın 2022 bütçesi belli oldu - Son Dakika

Torbalı Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleşti. Komisyonlardan gelen raporların oylandığı mecliste Torbalı Belediyesi 2022 yılı bütçesi de belli oldu. Yeni bütçe 349 milyon lira olarak belirlenirken, yapılacak olan harcamalar da detaylı olarak listelendi. Yatırım yılı olacak olan 2022 yılının bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, yeni belediye binası projesi, katlı yer altı otoparkı ve kent meydanı projesi, katlı otopark üstüne pazaryeri projesi, asfalt plent tesisi binaları projesi, yeni park projeleri, dekoratif aydınlatma çalışmaları, kuyumcular sokağının kapalı çarşıya dönüştürülme projesi, yol yapım giderleri ve daha birçok alanda kullanılacak olan bütçenin, Torbalı'ya hayırlı olmasını diledi.

BAŞKAN TEKİN, MÜJDELERİ SIRALADI

2022 yılının Torbalı'da yatırım yılı olacağını ifade eden Başkan Tekin, "Torbalı Belediyesi olarak önceki dönemden kalan borçları büyük oranda erittik. 2022 yılı itibariyle projelerde ve hizmetlerde atağa geçiyoruz. Bütçemiz meclisten oy çokluğuyla geçti. 2022 yılında bambaşka bir Torbalı'nın temeli atılmış olacak. Bu süreçte yeni belediye binamız, altı katlı otopark olan kent meydanımız ve katlı pazaryerimiz, yeni yaşam alanlarımız için adımlar atılacak. Daha yaşanılır bir kent için elimizden geleni yapacağız. 2022 bütçemiz Torbalı'ya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.